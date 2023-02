"Nos queremos mucho": Cande Tinelli le dedicó un llamativo posteo a Coti Sorokin tras la polémica separación

Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron en medio de fuertes rumores de infidelidad de parte de él. De hecho, ella deslizó que Coti no la dejaba hacer nada y que ahora que se separó se siente "libre".

En medio de la versión de que Cande estaría nuevamente de novia -con el automovilista Santiago Urrutia- a pocas semanas de haberse separado del músico, sorprendió al dedicarle un llamativo mensaje.

La hija de Marcelo Tinelli pidió tregua y aseguró a través de sus stories de Instagram que pese a sus conflictos con su ex, considera que es una "gran persona" y que está todo bien entre ambos, aunque ya no sean pareja.

CANDE TINELLI LE DEDICÓ A COTI SOROKIN ESTE LLAMATIVO MENSAJE TRAS LA SEPARACIÓN

"Hace unos días quiero subir esto pero ya no quiero más quilombo mediático. Siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con quien soy ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los que hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa llena de cosas increíbles que solo él y yo sabemos...".

"Fue una relación hermosa llena de cosas increíbles que solo él y yo sabemos...". G-plus

"Hoy no funciona, pero nos queremos mucho... Quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y todo se haya ensuciado tanto... Sos una buena persona, Coti, te quiero mucho...", escribió Cande sobre un fondo de sandías, la fruta preferida de él y un guiño directo hacia la relación que tuvieron.