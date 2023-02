"No te vamos a invitar a nuestra casa porque comés mucho": el palito de Romina a Camila en Gran Hermano 2022

Luego de la felicidad que vivieron los participantes de Gran Hermano 2022 con el ingreso de dos perritos, a quienes llamaron, Delmora y Caramelo, Romina Uhrig dio que hablar al lanzar un picante palito a Camila Lattanzio utilizando a una de las mascotas como excusa.

Todo comenzó cuando la participante que fue fulminada por primera vez esta semana por Julieta Poggio, reconoció que quiere dejar de comer “cosas que engorden”. Ante esto, Romina –que tenía a uno de los perros a upa- expresó con un tono de voz gracioso: "Yo te voy a decir una cosa a vos, Camila. Comés mucho, no te voy a invitar nunca a mi casa porque le vas a comer todo a mi mami y la vas a dejar muy pobre".

"Entonces, no te vamos a invitar. Porque, a parte, te vas a querer comer mi alimento. Mi alimento no lo come nadie, ¿me escuchan?”, agregó. Y cerró: “Me asusta cómo come ella. Sos muy flaca y comés mucho. Qué suerte la tuya".

¡Qué momento!

Más sobre este tema "¿Cómo lo vas a dejar solito?": Marcos se enojó con Julieta por destratar a los perritos en Gran Hermano

EL ANUNCIO QUE HIZO SANTIAGO DEL MORO EN LA RECTA FINAL DE GRAN HERMANO 2022

En medio de los nervios que se vive en la recta final de Gran Hermano 2022, donde Julieta Poggio, Daniela Celis, Romina Uhrig, Lucila “La Tora” Villalba, Ignacio “Nacho” Castañares, Camila Lattanzio y Marcos Ginocchio pelean por llevarse el título de campeón y todos los premios en juego, Santiago del Moro hizo un anuncio que sorprendió a todos.

“Señoras y señores, tenemos comunicado dorado y tenemos esto”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe, tras mostrar un sobre y aparecer en pantalla seis valijas en el centro del estudio.

“Este lunes, ingresarán nuevos integrantes/participantes/jugadores a la casa. Se van a divertir y se van a sorprender. Son seres humanos. ¿Si los conocen? Qué se yo”, añadió Del Moro ante las preguntas de sus panelistas.

SANTIAGO DEL MORO: "SEÑORAS Y SEÑORES, ESTE LUNES INGRESARÁN NUEVOS INTEGRANTES/PARTICIPANTES/JUGADORES A LA CASA DE GRAN HERMANO 2022". G-plus

Y cerró, misterioso: “No digo más. Esto es lo lindo que tiene este programa. Cuando pensabas que ya estaba todo jugado , no. La casa siempre manda. La casa siempre gana”.