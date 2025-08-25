La cantante Shelly Sony forma parte de la esperada película de Disney, “Freakier Friday”, estrenada en cines el pasado 8 de agosto, con la canción “Happy Place”, un tema fresco y envolvente que ya se perfila como uno de los más destacados de la banda sonora.

🎶 “Happy Place”: un viaje sonoro con Shelly Sony, HAYM y Duke Chaine

El sencillo “Happy Place” fusiona lo mejor de los afrobeats, los sintetizadores soul y el house melódico, creando una atmósfera cálida, relajada y profundamente emocional. El tema es una colaboración entre:

Shelly Sony : voz principal y esencia reggae

HAYM : ritmos contagiosos y groove moderno

Duke Chaine: producción elegante y estilo refinado

Este trío creativo logra un sonido que invita al baile pero también a la introspección, ideal para tardes de verano, sunsets en la playa o sesiones nocturnas de relajación.

Shelly, artista del sello Music Brokers, se ha caracterizado por su estilo experimental, a menudo interpretando versiones únicas en clave reggae y soul, y colaborando con colectivos como General Soundbwoy y Vintage Reggae Soundsystem, lo que le ha permitido construir una identidad sonora inconfundible.

🎬 ¿De qué trata “(Otro viernes de locos / Freakier Friday”?

“Otro viernes de locos” es la secuela oficial de la icónica comedia de 2003 “Un viernes de locos”, y reúne nuevamente a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan más de 20 años después. Bajo la dirección de Nisha Ganatra y basada en la novela de Mary Rodgers, la película presenta una historia con un giro multigeneracional.

Tess y Anna Coleman (Curtis y Lohan) enfrentan una nueva crisis: el desafío de las familias ensambladas. Anna, ahora madre, lidia con su hija y una futura hijastra, mientras las tensiones crecen… hasta que, como en la original, sucede un nuevo intercambio inesperado que cambiará todo.

💥 Éxito de taquilla en su estreno

“Freakier Friday” debutó como la comedia número 1 en EE.UU., recaudando 46,5 millones de dólares en su primera semana. Con una mezcla de nostalgia, humor y emoción familiar, se perfila como uno de los éxitos cinematográficos del año.

🧑‍🎤 Shelly Sony: un nombre en ascenso

Shelly Sony continúa expandiendo su presencia internacional, reafirmando su posición como una de las artistas más versátiles de la escena indie-reggae actual.

“Happy Place” está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube Music, y forma parte del soundtrack oficial del film.