El baby shower de Lara Viciconte se convirtió en una verdadera fiesta en Mar del Plata. A pocos días de la llegada de Bernando, su primer hijo con Emiliano, la familia celebró un encuentro inolvidable que sorprendió a todos, pero sobre todo a la futura mamá.

La organización estuvo en manos de Mica Viciconte, quien se encargó de cada detalle para que nada quedara librado al azar. La ex Combate reunió a amigos íntimos y familiares en un salón de la ciudad, donde la emoción y la ternura fueron protagonistas.

UNA FIESTA CON DETALLES ÚNICOS

La ambientación del baby shower fue uno de los grandes atractivos. El espacio estuvo decorado con una paleta cálida en tonos beige, marrón y naranja, generando un clima de elegancia y cercanía.

Baby shower de Lara Viciconte: Mica sorprendió con peluches gigantes, ositos y juegos en Mar del Plata. Crédito: Instagram

Un enorme arco de globos recibía a los invitados, junto a un oso de peluche gigante que se robó todas las miradas. El candy bar temático sumó el toque dulce con una torta de varios pisos, cupcakes y galletitas personalizadas, todos siguiendo la estética de ositos que dominó la jornada.

Además, no faltaron peluches distribuidos por todo el salón ni un sector pensado para los más chicos. Allí, la plaza blanda y el pelotero fueron furor, con Luca Cubero, hijo de Lara y Fabián Cubero, como protagonista. Con apenas tres años, fue el primero en lanzarse a los juegos y contagiar risas a los demás niños.

EL LOOK DE LARA VICICONTE

La futura mamá se llevó todas las miradas con un look sastrero nude: pantalón pinzado y blazer, combinados con un crop top tejido que dejaba su pancita a la vista. Radiante y emocionada, Lara agradeció la complicidad de su hermana, que logró organizar una fiesta llena de ternura y significado.

La temática del baby shower giró en torno al universo de los ositos, presentes en la mesa dulce, en la torta principal y en cada rincón del salón. Este detalle reforzó el clima familiar y afectuoso, anticipando la llegada de Bernando con calidez y alegría.

Baby shower de Lara Viciconte: Mica sorprendió con peluches gigantes, ositos y juegos en Mar del Plata. Crédito: Instagram

UN BABY SHOWER INCLUSIVO

La celebración tuvo un rasgo diferencial: no se trató de un encuentro exclusivo de mujeres. Emiliano y sus amigos también participaron activamente, compartiendo el festejo y sumando energía al gran día. En redes, Mica Viciconte expresó su emoción con un mensaje: “Qué emoción poder vivir un momento tan especial rodeados de personas que nos quieren y nos acompañan. Fue un festejo diferente y único, porque también quisimos que el papá y sus amigos formen parte”.