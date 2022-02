Nicole Neumann se descompensó en la grabación de Los 8 Escalones del Millón: "Le bajó la presión"

De regreso a la Argentina tras una larga estadía en Europa con su novio Manu Urcera, Nicole Neumann volvió al trabajo en Los 8 escalones del millón, programa en el que sufrió una descompensación.

Más sobre este tema Nicole Neumann encendió rumores de embarazo con un llamativo mensaje: "Volvemos y seremos cinco, ¿o seis?"

Compañera de la modelo en el ciclo que conduce Guido Kaczka, Carmen Barbieri dio detalles del malestar físico de Neumann, en una jornada de grabación: "Entró rara, con sus asistentes, y al toque se fue corriendo al camarín. Y no volvió más".

"Ella está bien. No vamos a asustar a la gente. Fue una descompensación. Le bajó la presión. Tenía chuchos de frío. Fue como una lipotimia". G-plus

"La vi entrar muy seria. Ella es muy simpática. Cuando entra saluda a todos los participantes. Después se sienta, la arreglan. Se saca fotos. Pero entró y al toque se fue. Grabó un programa y se fue", agregó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), preocupada por la salud de Nicole.

CARMEN BARBIERI CONTÓ LA FRASE DE NICOLE EN PLENA DESCOMPENSACIÓN

Sin ánimo de alarma al público, Carmen Barbieri detalló el malestar que sufrió Nicole Neumann en las grabaciones de Los 8 escalones del millón y puntualizó en la frase que dijo la modelo, mientras la asistía un médico en su camarín.

Más sobre este tema Maite Peñoñori confesó su "resentimiento" hacia Nicole Neumann: "Lo digo como cronista, porque no paraba nunca"

"Ella está bien. No vamos a asustar a la gente. Fue una descompensación. Le bajó la presión. Tenía chuchos de frío. Fue como una lipotimia. Mi asistente la escuchó a Nicole que dijo 'me siento rara. Esto nunca me pasó'", concluyó Carmen.