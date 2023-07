Natalie Pérez habló de su radical cambio de look, de su estado sentimental y del uso de aplicaciones de citas

En 2019, Natalie Pérez terminó los seis años de amor con Ramiro, joven con quien convivía. Desde entonces, la actriz y cantante no volvió a mostrarse públicamente acompañada y, en su momento, negó rumores de affaire con Chano y Nico Occhiato.

Presente en el Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires, Natalie habló con la notera de Implacables del mega show que dará el 9 de septiembre en el Gran Rex y anunció que el 10 de agosto lanzará su nuevo disco.

Más sobre este tema Natalie Pérez habló de Lali Espósito tras sus diferencias en Esperanza Mía: "Lamento que haya habido un malentendido"

Cuidadosa de su intimidad, la artista no eludió las preguntas más íntimas y respondió todo con amabilidad y picardía.

NATALIE PÉREZ: CAMBIO DE LOOK Y ESTADO SENTIMENTAL

Notera: -Pegaste cambio de look. Cada vez que te vemos, estás renovando y es cada vez más corto…

Natalie Pérez: -Cada vez más corto. Estoy en un momento de mi vida un poco cambiante.

Notera: -Las mujeres cambiamos, nos hacemos un flequillo, cuando pasa algo o cerramos un ciclo. ¿Cómo está tu vida?

Natalie: -Voy cerrando ciclos. Voy abriendo puertas, cerrando puertas. Pero es algo personal. No tiene que ver con nadie.

"Ahora estoy sola. Las aplicaciones me dan muchísimo miedo, así que nunca las probé". G-plus

Notera: -¿Estás con alguien?

Natalie: -No, ahora no. Toda la libido está en la música y, realmente, fue un año de mucho trabajo. Cuando se cierre el Rex quizás mi corazón está preparado...

Notera: -¿Cómo te llevás con las aplicaciones? ¿Te copa conocer gente o preferís que sea alguien del medio?

Natalie: -No, no sé. Me tiene que gustar. Las aplicaciones me dan muchísimo miedo, así que nunca las probé.

Más sobre este tema Nico Occhiato y Natalie Pérez vivieron un incómodo momento en vivo tras la versión de affaire: "Vos vivís al lado de mi casa"

Notera: -En su momento te vincularon con Nico Occhiato. Se veía ahí una chispita.

Natalie: -Somos dos jóvenes, lindos, carismáticos. Está bien que haya una chispa, pero no pasó nada con Nico.