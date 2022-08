Nancy Pazos lanzó una explosiva frase sobre su breve reemplazo a Georgina Barbarossa: "Para Telefe no soy conductora, soy muy picante"

La ausencia de Georgina Barbarossa de su programa A la Barbarossa reflotó las versiones de internas en el equipo de trabajo. Consultada por el tema, Nancy Pazos dio su versión y lanzó una explosiva frase sobre su breve reemplazo a la conductora.

"El lunes y el martes hice la conducción. Después se confirmó que lo de Georgina no era por 48 horas, que era algo más largo, y el canal decidió buscar a una conductora, como tiene que ser. En este caso, Vero Lozano", dijo la panelista, en nota con Socios del Espectáculo.

Más sobre este tema Revelan fuertes internas en el ciclo de Georgina Barbarossa: "Dice que el panel la perjudica"

"¿Pero vos sos conductora?", le retrucó el cronista. Y logró una tremenda declaración de Pazos: "No para Telefe. Yo puedo conducir un programa de radio. Yo soy muy picante. Mi aspiracional no es ser conductora de Telefe, no tengo el physique du rol".

NANCY PAZOS ENFRENTÓ LA VERSIÓN DE MALA RELACIÓN CON LÍO PECORARO

Desde el debut de A la Barbarossa, los rumores de mala onda entre Nancy Pazos y Lío Pecoraro no tardaron en sonar, y sus picantes chicanas en vivo los potenciaron.

"Para Telefe no soy conductora. Yo soy muy picante. Mi aspiracional no es ser conductora de Telefe, no tengo el physique du rol". G-plus

Consultada por su relación laboral con el periodista, Pazos respondió: "Con Lío me mato de la risa. Es para que ustedes coman".

Más sobre este tema Nancy Pazos y Lío Pecoraro protagonizaron un picante cruce en vivo: "Eso le pasa a los que recién llegan al programa"

Ante el rumor de que Pecoraro habría pedido por contrato ser quien reemplace a Georgina Barbarossa, las veces que se ausente al ciclo, Nancy aclaró que Lío no se molestó con ella por ser la temporal elegida.

"El lunes, cuando tuvimos el problema con Georgina, no hubo ninguna diferencia. Lio no dijo ni una palabra… Inventen lo que quieran. Con Lío jugamos", concluyó Nancy Pazos.