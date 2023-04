La mujer del Ogro Fabbiani cuestionó el posteo del exfutbolista en el día del cumpleaños de su hija Uma: "Deben solucionarlo en el ámbito privado"

En medio del conflicto que salió a la luz entre Cristian “el Ogro” Fabbiani y su hija Uma (fruto de su anterior relación con Amalia Granata), tras no haber sido invitado a su cumpleaños de 15, Gimena Vascon (la mujer del exfutbolista, con quien tiene a sus hijos Santino y Ámbar) cuestionó fuertemente el posteo que hizo el exfutbolista en la fecha especial.

“Ojalá no tuviera que escribir nada ni aclarar, pero en este caso me parece que poner paños fríos a una situación delicada y dolorosa es lo más acertado”, comenzó diciendo Gimena en su cuenta personal de Instagram.

“Hablan de guerra cuando no la hay, es un problema entre un padre y su hija, que deben solucionar en el ámbito privado”, agregó, dejando en claro que entre Cristian y Uma hay conflictos sin resolver.

"Hablan de guerra cuando no la hay, es un problema entre un padre y su hija, que deben solucionar en el ámbito privado. Estoy y estaré en desacuerdo con el posteo porque las redes no son para eso". G-plus

“Estoy y estaré en desacuerdo con el posteo porque las redes no son para eso”, agregó, contundente. Y cerró: “Desde mi lugar seguiré fomentando la unión de los hermanos y de corazón deseo que todo esto termine de la mejor manera y todos sanen. Agradezco a todos los que escriben desde el respeto”.

Foto: Captura de Instagram

EL OGRO FABBIANI APUNTÓ CONTRA AMALIA GRANATA POR NO HABER SIDO INVITADO AL 15 DE UMA

La gran fiesta de cumpleaños de 15 que tuvo Uma Fabbiani tuvo a un gran ausente: el Ogro Fabbiani, su padre, fue la ausencia más sonada del festejo y a través de Instagram encendió la polémica. Ahora él reapació y lanzó fuertes frases contra Amalia Granata.

“Hizo ese posteo porque es como su única manera de defenderse. Eso es lo que me contó”, señaló Estefi Berardi, quien se mensajeó con el futbolista, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Le pregunté si era verdad que Uma no lo había invitado. Quería chequear su palabra”, contó la panelista. “Me dijo que no, que no fue su decisión la de no ir, que fue Amalia. Él me pidió todo el tiempo que la cuidemos a Uma y que no la pongamos en el centro, que no es culpable de nada y no quiere hacerle daño. Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo”, se despachó. y culminó: “Es ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd… en la cabeza’”.