Momi Giardina habló sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli: "Me gusta, pero desde el 'like'"

En las últimas semanas los rumores sobre un posible romance entre Marcelo Tinelli y Momi Giardina comenzaron a cobrar una insistencia considerable, algo que potenció un video en el que el conductor “se mandó al frente” solo.

En la grabación, Marccelo hace una mención a una heladería que le hizo un “canje” para un almuerzo en familia, y allí, pese a que no está mencionada, se oye la particular risa de la flamante conductora de Luzu TV.

Luego de que el encuentro encubierto se viralizara en las redes, tanto Marcelo como Momi se llamaron a silencio, aunque la humorista fue captada por Implacables cuando se dirigía a protagonizar su espectáculo en el teatro Picadero.

MOMI GIARDINA HABLÓ SOBRE SU SUPUESTO ROMANCE CON MARCELO TINELLI

“(A Marcelo) lo conozco hace más de 20 años, soy amiga de sus hijas, y me llevo súper bien. Tenemos relación con sus hijas, ida y vuelta en Instagram: ‘me gusta Marce’ y listo”, dijo Momi frente a Diego Bouvet, que hizo una aclaración para la edición.

“El ‘Me gusta, Marce’ es del ‘like’, ¿eh? Cortame”, pidió Giardina. Sobre si su amistad podría transformarse en “, algo más”, Momi aclaró: “Puede suceder, pero por el momento no, así que si tenés alguien para presentarme, bienvenido sea”, explicó.

Sin embargo, la morocha no cerró completamente la puerta a cualquier cambio de estatus en su relación con Marcelo. “Obvio que nunca se descarta nada, pero no sería el caso. No es por ahí, te estás confundiendo, papi”, observó.