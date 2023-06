Momento de tensión en MasterChef por un comentario de Damián Betular sobre Germán Martitegui

MasterChef vivió una nueva gala de eliminación este domingo cuando los chefs les pidieron a los participantes que jugaban para permanecer en el reality que cocinaran con dos tubérculos, y en ese marco Damián Betular y Germán Martitegui vivieron un momento de tensión.

Porque si hubo una palabra que definió a la gala del domingo fue tensión, desde la prueba inicial de hacer una tortilla con vegetales, hasta el insulto que se ligó Wanda Nara de Rodrigo, y que no perdió oportunidad de reprochar.

Y justamente Rodrigo Salcedo fue el gran responsable de la rispidez que se generó entre los dos jurados. Todo comenzó cuando el ex dueño de Tegui se acercó a la estación de trabajo del cordobés y le pidió ver la planificación del plato.

EL MOMENTO DE TENSIÓN ENTRE DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI EN MASTERCHEF

Mientras se quejaba de que recibió al exigente Martitegui en cuatro galas seguidas, Rodrigo le mostró un plano en el que mostraba cómo quería disponer los ingredientes en un plato, pero Germán le dio un par de consejos, entre ellos cortar una batata como si la estuviera pelando.

“Lo quise hacer una vez y Damián me dijo que no se puede hacer eso”, se excusó Rodrigo, y la respuesta de Germán no se hizo esperar: “Pero él es pastelero”. La risa de Rodrigo llamó la atención de Betular, que estaba escuchando a metros, y cambió la expresión de su rostro.

“Escuchó todo, escuchó todo. ¡Qué divino!”, anunció Silvana desde el balcón. “¿Qué pasa, Dami? ¡Vení! ¡Yo no dije nada, no sé qué te habrán dicho!”, se excusó Germán entre risas, pero Betular le respondió en off: “No, no voy a ir”.

¿Se pudrió todo entre los chefs?