La modelo Anabel Sánchez contó que sufrió discriminación: "Me miraban mal por ser bajita de piel oscura"

Anabel Sánchez saltó a la fama cuando publicó un video con la intención de ser la tapa de Vogue. La joven de 18 años, oriunda de San Francisco Solano, llamó la atención de los medios y acto seguido brilló en la entrevista que le hicieron La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine).

En el pico de su exposición, la llamaron de Multitalent. Muy contenta, firmó contrato con la misma agencia de modelos de la que forman parte famosas como China Suárez y Paula Chaves. Pero le costó mucho llegar hasta aquí.

En una producción de fotos para la revista Para Ti, la joven contó que sufrió discriminación. Especialmente, cuando iba a los castings. Y relató, a corazón abierto, cómo la hacían sentir las otras chicas.

ANABEL SÁNCHEZ CONTÓ QUE SUFRIÓ DISCRIMINACIÓN EN EL MUNDO DEL MODELAJE

La joven relató lo mal que la miraban las chicas cuando iba a los castings por su estatura y color de piel.

"Al principio no quería ir porque ya sabía los requisitos que te pedían y porque en ese momento sufría de acné en mi piel, pero después me animé y cada vez que iba veía chicas rubias y de ojos claros que me miraban mal por ser bajita y de piel oscura. Eso me hacía sentir muy mal", admitió, a corazón abierto.

"Al principio no quería ir porque ya sabía los requisitos que te pedían y porque en ese momento sufría de acné en mi piel, pero después me animé y cada vez que iba veía chicas rubias y de ojos claros que me miraban mal por ser bajita y de piel oscura. Eso me hacía sentir muy mal". G-plus

"También, cuando me comunicaba con las agencias y no me contestaban", cerró, haciendo memoria. ¡Todo cambia!