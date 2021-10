Mica Viciconte reveló la picante reacción de Nicole Neumann cuando se cruzaron: "La iba a saludar y me quedó el puñito"

Mica Viciconte reveló que Nicole Neumann le negó el saludo en su último encuentro familiar. En diálogo con Intrusos, la pareja de Fabián Cubero contó la picante reacción que tuvo la modelo cuando quiso saludarla en medio de la celebración de la comunión de Allegra Cubero.

“Nosotros le preguntamos si tomaría un té o un café con vos y dijo que no, ¿vos sí lo harías?”, indagó el periodista en el móvil con la ex Combate, quien contestó: “Mi respuesta a eso fue todo lo contrario, yo arreglo las cosas puertas adentro, no tiro mierda para los demás. Esa respuesta no fue muy amable”.

Más sobre este tema Fabián Cubero apoyó con todo a Mica Viciconte en pleno conflicto con Nicole Neumann: "Agradecido por el amor que le das a mis hijas"

Luego, desde la emisión de América le consultaron también si se saludaron con Nicole en el último evento familiar. “Sí, yo la iba a saludar y me quedó el puñito. Yo estaba sentada y la iba a saludar por supuesto, saludé a su pareja, a su familia súper amorosos todos pero bueno. La vi, le tiré el puño y el puño guardó al bolsillo”, sentenció Viciconte.