Mery del Cerro tomó partido entre Zaira Nara y Paula Chaves: ¿a quién eligió?

Algunas semanas atrás, en Socios del espectáculo develaron la guerra secreta que se desató entre Zaira Nara y Paula Chaves luego de que la hermana de Wanda comenzara una relación con el polista Facundo Pieres, ex de la conductora. Y ahora revelaron por cuál de ellas tomó partido Mery del Cerro.

El grupo de amigas viene de sufrir varias bajas ya que el conflicto con la China Suárez provocó un cisma; y ahora esta disputa entre Zaira y Paula, que ellas niegan a muerte, por el ex de la conductora de Bake Off, ha generado una nueva división.

“En un evento se encontraron Zaira Nara y Mery del Cerro y se dieron vuelta la cara las amigas”, anunció Rodrigo Lussic, revelando que Mery ha tomado partido por Paula. “Hubo un importante evento en el que una marca de ropa importante convocó a ambas”, anunció Luli Fernández.

“Parece que María (estaba) medio distante de Zaira, como que ahí había una rispidez”, dijo Luli, que empezó a preguntar entre los asistentes a qué se debía esa situación tirante entre als dos amigas.

“Parece ser que María tomó partido”, evaluó Luli. “Parece ser que hubo una cuestión con una acción que hizo una para una marca, pero, en concreto, están próximas a hacer un viaje Paula y María al cual Zaira no fue invitada”, agregó la modelo.

“El rompecabezas se arma así: Paula Chaves salí con el polista Facundo Pieres hace años, ahora sale Zaira con él, Paula Chaves no le habla más a Zaira porque está saliendo un ex y eso no le cae bien. Y Mery del Cerro, que es amiga, se pone del lado de Paula, que no le habla más a Zaira”, explicó Rodrigo Lussich.