Maxi reveló quién quiere que gane Gran Hermano 2022 y sorprendió a todos con su respuesta

Maxi Giudici reveló en su visita a A la Barbarossa que le gustaría que sea Nacho Castañares Puente quien gane Gran Hermano edición 2022.

“A mí me gustaría que gane Nacho, de los que quedaron adentro es el que pude ver su lado humano a pesar de también ver el gran jugador que es”, expresó firme.

Así, el último eliminado de la famosa casa reiteró su deseo de verlo ganador a Nacho y explicó: “Me mostró su lado humano y quiero que gane él”.

FUERTE SINCERICIDIO DE MAXI SOBRE SU ESTADÍA EN GRAN HERMANO

Después de quedar eliminado el último domingo de la casa de Gran Hermano, Maxi se sinceró sobre si veía en la final del reality.

“Me costó verlo, no sé por qué. Por ejemplo, lo del auto lo veía, lo sentía, pero lo de llegar a la final me costó verlo, no lo sentía”, dijo en A la Barbarossa.