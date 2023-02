Maxi de Gran Hermano contó cómo avanza su noviazgo con Juliana y qué piensa verdaderamente de Alfa.

A días de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2022, Maxi Giudici asistió a Biri Biri y, además de contar cómo avanza su noviazgo con Juliana fuera de la casa, apuntó contra Alfa, uno de los participantes más polémicos.

"Hacía cuatro años que estaba de novio y después dos casado, pero hacía dos años que estaba soltero. Con Juliana fue conexión al toque. Por suerte afuera estamos en la misma y cada vez mejor. Nos pusimos a pensar en cuándo fue el primer beso y nos daba la sensación de que había sido a los 15 días", contó Maxi, enamorado de Juli.

Y aunque admitió que es "un poco celoso", aclaró que con su novia la relación avanza a paso firme. "Casi todo es bueno, positivo, es cariño”, destacó, muy cariñoso.

MAXI DE GRAN HERMANO CONTÓ QUÉ PIENSA VERDADERAMENTE DE ALFA

En este contexto, el participante reflexionó sin filtro sobre Alfa, uno de los más polémicos de la casa.

"Con Alfa intenté que termine todo bien por mi salud mental y aguantarlo lo más que pueda porque si no, sabía que iba a explotar. Para mí lo más difícil fue la convivencia con él: la soberbia es algo que no puedo tolerar, y así como eso un montón de cosas que me chocaban, como la discriminación a Mariel. Cuándo entramos, que estaban Los Monitos, estaba apichonado y su personalidad era más tranquila. Pero cuando empezó a pasar las placas se empezó a mostrar más arrogante, y chocábamos".

“Lo ignoraba, ponía todo de mí para ignorarlo. Él te busca y la voz de él es muy fuerte. Una vez que habíamos tenido una discusión fuerte, andaba por toda la casa diciendo su dirección, como si fuera el Diego Maradona, como diciendo que lo vaya a buscar, y un día le dije: ‘Cuando salgo te busco’. Empezó a mirar todas las cámaras diciendo: ‘Están de testigos, si me pasa algo afuera’. Con esas cosas te das cuenta de la inmadurez que tiene: 60 años y tiene actitudes de nene, se ofende, se ofusca”, cerró, sincero.