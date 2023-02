Mauro Icardi tuvo un tremendo cruce con el periodista Juan Etchegoyen: "Me parece un pobre tipo"

Enojado con el conductor de Mitre Live, Icardi lo cruzó en la misma red social: “Para ser periodista de chimento estás muy desinformado me parece. Hace rato venís dándome con todo. Se ve que el que se perdió la película en la sala y fue a comer pochoclos fuiste vos”.

Estamos juntos, seguiremos juntos y vamos a estar juntos siempre”, dijo Icardi. “Por si no la viste, te lo dejo en claro de primera mano y fuente directa ...

Y cerró con el mismo tono: “También te ahorro que salgas a decir que de mi entorno te cuentan o te dicen. Totalmente mentira. Nadie de mi entorno hablaría con vos”. Más sobre este tema Las picantes reacciones a la declaración de amor de Mauro Icardi a Wanda Nara

LA RESPUESTA DE JUAN ETCHEGOYEN A MAURO ICARDI

En diálogo con Ciudad, Juan Etchegoyen lrespondió a Icardi: "Me da gracia que una opinión mía le dé tanta bronca, ¿no será que está dolido porque la info mía es tan buena que no sabe de dónde viene?"

"Me parece patético su ataque y lo tomo como de quien viene, de un tipo que lo único que quiere es aparecer en los portales y que se hable de él, no supera que Wanda lo dejó y no hay vuelta atrás. Creo fervientemente en mis fuentes y me parece un pobre tipo", dijo.