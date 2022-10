Mauro Icardi habría viajado a la Argentina para ver a Wanda Nara: "Fue al edificio y no lo dejaron pasar porque tiene la entrada prohibida"

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando más capítulos a esta historia que incluye diversos personajes y de la que ya se hicieron eco todos los medios.

Ahora, después de que la investigadora de ¿Quién es la Máscara? y L-Gante se mostraran muy cómplices en un vivo de Instagram y cenando juntos en un coqueto restaurante –con lo que alimentaron fuertes rumores de romance- Icardi habría tomado una contundente determinación.

Según publicó la cuenta @chusmeteando1, a raíz de la información que compartió @gossipeame, el futbolista habría llegado al país para ver a Wanda: “Tengo data de último momento con pruebas que no me dejan mostrar. Mauro Icardi habría llegado a la Argentina. Esta mañana fue al edificio de Wanda Nara y no lo dejaron pasar, tiene la entrada prohibida”, detalló una de las cuentas.

“No me pidan que muestre, no voy a mostrar. Tengo todo, saben que, si no, no diría algo así. Mauro tiene prohibida la entrada al Chateau y si se apersonaba, tenían que avisarle a Wanda que es la propietaria. Bueno, hoy a la mañana lo hizo”, agregó.

Mientras que que la otra cuenta cerró, dando esta información por cierta: “Confirmo que Mauro hoy no juega el partido de @galatasaray porque, efectivamente, viajó a la Argentina. Confirmado que se presentó al Chateau Libertador y le denegaron el ingreso”.

EL GESTO DE WANDA NADA Y MAURO ICARDI QUE CONFIRMARÍA LA RUPTURA DEFINITIVA

Pese a que Wanda Nara había confirmado su separación, Mauro Icardi había dado que hablar con sus demostraciones de amor públicas hacia la mamá de sus pequeñas Francesca e Isabella. Sin embargo, esta historia de amor habría llagado a su fin.

Así lo reflejaron Estefi Berardi y Juariu en sus redes al reflejaron el gesto de la empresaria y el futbolista que llamó la atención: “Último momento. Mauro dejó de seguir a Wanda y ella a él también”, detalló la panelista de LAM.

Por su parte, la influencer y exparticipante de MasterChef Celebrity –famosa por descubrir a varios famosos- explicó: “Bueno, lo que faltaba, (Mauro y Wanda) se dejaron de seguir, no se bloquearon”.

Esta actitud llega a poco de que la hermana de Zaira Nara se mostraron cenando juntos y muy compinches en un vivo de Instagram que realizaron desde el mismo lugar con los que hicieron crecer los rumores de romance.

