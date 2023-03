Mariano de la Canal relató el susto que vivió en una cita romántica: "Me ahogué con tripa gorda"

Mariano de la Canal sorprendió a sus compañeros del ciclo ¿De qué signo sos? al rememorar el susto que vivió en una parrilla.

El panelista, durante una cita romántica, se ahogó con "tripa gorda"; le quedó un pedazo atragantado y, ante su tremendo susto, fue el mozo a ayudarlo.

"Estaba comiendo tripa gorda y me ahogué... Me quedó acá atragantada. Entonces vino el camarero y me empezó a pegar en la espalda hasta que yo la lancé... A la tripa gorda, o sea me saqué la tripa gorda de la boca", dijo, entre risas.

MARIANO DE LA CANAL SE FUE SIN PAGAR

El panelista contó que sintió tanta vergüenza, ya que estaba en una cita, que se fue a las corridas y se olvidó de pagar.

"Salió entera y me dio tanta vergüenza que me fui sin pagar del restaurante", cerró, ante la carcajada general en el estudio.