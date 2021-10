Marcela Tinayre contó el consejo de Juana Viale para rehacer su vida sentimental: "Empezá a mirar con otros ojos"

A poco más de un año de haber quedado viuda tras la muerte de Marcos Gastaldi, a Marcela Tinayre (70) le cuesta rehacer su vida sentimental, y por eso Juana Viale (39) le dio un sabio consejo: "Hay que mirar con otros ojos".

Tras haber pasado dos décadas con el empresario, fruto de cuyo amor nació Rocco (19), la hija de Mirtha Legrand explicó en una nota con Los Ángeles de la Mañana por qué no volvió a formar pareja: "Me puse muy estricta. Entro a un lugar y hago como un rastreo rápido con la mirada y no hay nada que me pase el peine".

Entonces, se explayó respecto de la complejidad de encontrar un nuevo compañero de vida en medio de la pandemia: "Es difícil, pero es atractivo, porque te arreglás. Pasa que no pasa nada, chicos. Me muevo con mi grupo de amigos, pero de otra manera. Incluso en el exterior, miro, pero nada… En París, los franceses están más difíciles, más con la pandemia, son muy ariscos. Si antes no te saludaban, ahora mucho menos".

"Vale Gastaldi (39) y Juana me dicen: 'Ya empecemos a mirar con otros ojos'. Y siempre miro con otros ojos. Si hay alguito que me gusta lo miro y veo cómo llego a él. ¡Porque hay que avanzar, chicas! Ja", afirmó con picardía.

Al final, Marcela Tinayre marcó la diferencia entre Juana y Valeria, con sus dos hijos varones, más guardabosques: "Con Rocco no lo hablo, pero el más celoso es Nacho".