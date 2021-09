Mar Tarrés hizo un escandaloso descargo contra More Rial: "Lástima que te operaste el estómago y no el cerebro"

Mar Tarrés reaccionó con todo tras las declaraciones que hace tiempo Morena Rial hizo en su contra acusándola de hacer apología de la gordura tanto en las redes como en la TV.

En este contexto, luego de que Mar asegurara que More le propuso hacer juntas una negocio que no le cerraba, volvió a apuntar muy fuerte en su contra y se refirió con ironía a sus cirugías estéticas.

“Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo. Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad. Es simplemente ser yo y no tengo que esconderme para comer como ya lo hice tantos años, comer con miedo y vergüenza como si hubiera matado a alguien", expresó en Instagram.

Y le pidió que se ocupara de su vida, no de la suya: "Lo que yo elijo comer o no no es tu problema y no tengo que darte explicaciones. Mi salud y mi cuerpo son mi problema. Vos preocupate por tu cuerpo".

En este contexto, la desafió a que le muestre sus exámenes médicos.

"¿Creés que en nombre de la salud podés defenestrarme? Quiero ver cómo dan tus estudios ginecológicos, de sangre, radiografías, etc. Y no nos olvidemos del psicólogo, no te olvides de que eso también es salud. Acá nadie levanta banderas diciendo que ser gordo es bueno o malo", sumó.

Antes de despedirse, remarcó que estará atenta al comportamiento de More tras su cirugía para responder con su mima actitud con el objetivo de darle una lección.

"Ser gordo te toca o no te toca, no es una elección. Vos elegiste operarte, te felicito. Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95 por ciento de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y maliciosas por la cara”, sentenció.