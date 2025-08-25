El rodaje de la quinta temporada de Emily en París, la exitosa producción de Netflix, quedó marcado por la tragedia tras la repentina muerte de Diego Borella, asistente de dirección de 47 años.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves en Venecia, su ciudad natal, mientras el equipo se encontraba filmando la última escena dentro del histórico hotel Danieli.

Diego Borella. asistente de dirección de “Emily en París”, muere durante el rodaje | Créditos: Instagram @diego___borella

CÓMO MURIÓ EL ASISTENTE DE PRODUCCIÓN DE “EMILY IN PARIS”

Según testigos, Borella comenzó a sentirse mal poco antes de las 19, hasta que se desplomó frente a sus compañeros.

De inmediato, el equipo médico presente en el set intentó reanimarlo con un desfibrilador y medicamentos, mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Tragedia en el rodaje de “Emily en París”: muere el asistente de dirección frente a sus compañeros | Créditos: Instagram @diego___borella

Minutos más tarde, personal de emergencias de la Unidad Sanitaria Local 2 tomó el control de la situación y continuó con las maniobras de reanimación durante casi una hora. Sin embargo, alrededor de las 19.30 confirmaron su fallecimiento.

El episodio generó conmoción entre los miembros de la producción, que presenciaron en primera persona los desesperados intentos por salvarlo. Tras el hecho, se decidió suspender las grabaciones que estaban programadas hasta el 25 de agosto, como muestra de respeto y duelo por la pérdida de uno de los integrantes del equipo.