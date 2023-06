La mamá de L-Gante mandó al frente a la nueva novia de su hijo y la comparó con Tamara Báez

En medio del apoyo que le están haciendo a L-Gante, quien continúa preso después de que un funcionario público lo acusara por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, la mamá del cantante, Claudia Valenzuela, fue contundente al referirse a Macarena Hanna Bustamente, la señalada como la nueva novia de su hijo.

Indagada por la joven, Claudia no dudó con su respuesta: “Dejemos de lado esto sobre ‘la chica con la que está saliendo’. No hagamos mezclas con ese tema. Esta chica no ha venido acá”, aclaró en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Estuvo Tamara (Báez), sí, pero acá otra chica no hubo. No ha venido”, agregó, dejando en claro que la expareja del músico, con quien tiene a su pequeña Jamaica, sí se hizo presente en el lugar donde Elián Valenzuela sigue privado de su libertad.

“Esta situación sirvió para limpiar un poco el entorno, para sacar gente. Ustedes mismos los vieron: quienes lo acompañan a un show o a los programas de televisión, en su mayoría, acá no están. Hay muchos que se borraron y ustedes son testigos de esto”, siguió la entrevistada, tajante. Y cerró, sin filtro: “Mi hijo cuenta con los amigos, los que realmente son amigos, que se están bancando estos días”.

DIFUNDIERON UNA NUEVA Y CONMOVEDORA CARTA QUE ESCRIBIÓ L-GANTE DESDE LA CÁRCEL

A tres días de que L-Gante quedara detenido luego de que un funcionario público lo acusara por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, el cantante volvió a escribir una carta desde la cárcel.

“Gracias a todos por el aguante. Estoy bien, preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga”, se leyó en un papel de su puño y letra, tal como se difundió en su cuenta personal de Instagram. Y agregó: “¡Espero que les guste el último tema! Se viene mucho más”.

Horas antes, en Todo Noticias mostraron la imagen con el contenido de otro escrito, dirigido a un amigo suyo, Ezequiel Mathysse: “Esta es la imagen de la carta que recibió Ezequiel Mathysse, el amigo de L-Gante. El cantante está preso, va a seguir detenido”, dijo Franco Mercuriali. Y detalló: “Está acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de drogas. No quiso responder preguntas a la Justicia”.

Por último, la periodistaañadió por su parte: “ que le alcanzaron unas personas que estaban en la puerta”.