La mamá de L-Gante habló de la salud de su hijo, detenido en la DDI de Quilmes: "Estaba con fiebre"

El martes 13 de junio, a una semana de la detención de su hijo L-Gante, Claudia Valenzuela pudo ver personalmente al cantante de cumbia 420, acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia de armas de fuego.

Más sobre este tema El enigmático mensaje de L-Gante desde la cárcel: "Para los que me odian"

Casualmente, ese día L-Gante tuvo que ser atendido por profesionales de la salud por un preocupante cuadro gripal.

"Elián está bien. Lo que está es engripado. Estaba con fiebre. Pidieron la ambulancia enseguida", dijo la mamá del cantante desde la DDI de Quilmes, en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Elián está bien. Lo que está es engripado. Estaba con fiebre. Pidieron la ambulancia enseguida". G-plus

CÓMO FUE EL PRIMER CARA A CARA CON L-GANTE, DETENIDO

Desde el martes 6, la mamá de L-Gante asistió todos los días a la DDI de Quilmes con el fin de ver personalmente a su hijo. Sin embargo, el ansiado momento se hizo esperar.

"Ayer lo vi. Fue día de visita. Dentro de toda la situación lo vi bastante tranquilo y ansioso, por supuesto, porque sabe que son muchos días y ya tiene que haber algo en claro. Él se sentía mal por la gripe", expresó Claudia Valenzuela.

Más sobre este tema L-Gante se descompensó y pidieron una ambulancia en la DDI de Quilmes

Luego reveló detalles de las breves charlas que tuvo con su hijo: "Elián se puso a escribir notitas para los chicos, para sus amigos".

"También me preguntó quiénes estaban (acompañándolo). Yo le decía anécdotas del fogón, del día a día. No me puse a hablar 'esto es verdad, esto es mentira'. Eso lo dejaremos para después, para cuando salga. No es momento de que yo entre a verlo y le pregunte qué pasó", comunicó la mamá de L-Gante, anhelando la libertad de su hijo.