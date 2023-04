Maju Lozano se recuperó de dengue: "Es un dolor tan fuerte que sentís que te morís"

La salud de María Eugenia Maju Lozano (51) volvió a correr riesgo la semana pasada, luego de que la conductora contrajera dengue, y ya recuperada relató la cruda experiencia en una nota con Socios del Espectáculo.

"Estuve con dengue toda la semana pasada y la pasé fatal. Es horrible. Es muy doloroso", arrancó Maju luego de hacer el Club del Moro (lunes a viernes a las 6 por La 100, FM 99.9).

"Es un dolor de cuerpo que literal te morís. Me dolían los dedos, los talones, todo el cuerpo", continuó.

"No me acuerdo cuando me picó el mosquito, porque supuestamente cuando empiezan los síntomas, con la fiebre y eso, ya viene de días atrás. No me acuerdo porque no soy una persona que está perseguida por el mosquito", enfatizó Maju Lozano sobre la epidemia que se combate con repelentes y evitando que los insectos pongan huevos agua estancada.

LOS SÍNTOMAS QUE TUVO MAJU LOZANO HASTA QUE LE DIAGNOSTICARON DENGUE

"Estuve con vómitos, mucho dolor de cabeza, mucho dolor atrás de los ojos, en la panza. Pero, sobre todo, lo distinto es el dolor en los huesos. Hasta que no tenés los resultados, te dicen que está todo bien y que no tenés riesgo, estás como preguntando qué es, cuánto dura", describió Maju Lozano.

Y si bien ya estaba con el alta médica, reveló ante Socios del Espectáculo: "Me levanté con mucho dolor de cuerpo y de cabeza, pero dicen que son 10 que duran los síntomas".

Maju Lozano, que ya había sufrido de covid y que perdió el sentido del olfato y el gusto por mucho tiempo, aseguró que "el dengue es mucho peor" que el coronavirus.