La madre de Fernando Báez le dedicó un desgarrador mensaje a su hijo: "No sé qué hacer de esta vida sin sentido"

Graciela Báez Sosa, la mamá de Fernando, el joven que fue asesinado por un grupo de rugbiers el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche, le dedicó a su hijo un desgarrador posteo.

La señora posteó una foto el joven en la que se puede leer "Fer, por siempre y para siempre en la memoria de los que jamás te olvidaremos". Muy triste, remarcó lo difícil que se vuelven sus días sin la compañía de su hijo.

"Cuánta tristeza tengo en mi corazón, es muy difícil sin tu compañía. Te extraño tanto, mi amor, que no sé qué hacer de esta vida sin sentido. Muchas veces miro sus videos para escuchar su voz y se me caen lentamente mis lágrimas, me pregunto por qué nos pasó esto". G-plus

"Cuánta tristeza tengo en mi corazón, es muy difícil sin tu compañía. Te extraño tanto, mi amor, que no sé qué hacer de esta vida sin sentido. Muchas veces miro sus videos para escuchar su voz y se me caen lentamente mis lágrimas, me pregunto por qué nos pasó esto", escribió, muy angustiada. ¡Mucha fuerza, Graciela!

FERNANDO BURLANDO EXPLICÓ POR QUÉ EL CORAZÓN DE FERNANDO BÁEZ SOSA LATIÓ HASTA LAS 6

Por otra parte, Fernando Burlando explicó ante Ciudad cómo fueron los minutos finales de Fernando Báez Sosa con vida, el 18 de enero de 2020.

"Lo que se probó en el debate es que Fernando murió a las 5.05, si mal no recuerdo, porque ya no tenía signos vitales", enfatizó.

Entonces, aclaró: "Después, intentaron todo tipo de mecanismos de reanimación".

"Eso pudo ser por el uso de adrenalina, porque se le pusieron 15 ampollas de medicamentos…", cerró Fernando Burlando sobre el electrocardiograma póstumo de Fernando.