Luli Fernández confirmó que se va de Socios del Espectáculo y explicó los motivos: "Se vienen nuevos desafíos personales"

Luego de que circulara la información de que dejaría Socios del Espectáculo, Luli Fernández rompió el silencio, confirmó la noticia y dio a conocer las razones por las que decidió dar un paso al costado del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Vivo esto con mucha alegría porque es loco irte de un lugar tan contenta. Se vienen nuevos desafíos personales y voy en busca de ello”, comenzó diciendo la panelista frente a las cámaras.

“No me cansé de ustedes, me dieron una oportunidad hermosa y estoy muy agradecida”, agregó, poniéndole humor al tema. Y continuó: “Va a ser mi último día en la cámara, pero igual voy a venir a molestarlos”.

“A los dos o tres días de irme me voy de viaje. El año pasado no lo hice porque estaba acá estoica, pero mi marido me pidió que lo acompañe y ahí voy a estar”, cerró, en referencia a Cristián Cúneo Libarona, con tiene a su pequeño, Indalecio.

LULI FERNÁNDEZ CONTÓ CUÁNDO COMENZÓ SU ENFRENTAMIENTO CON CHINA SUÁREZ

Luli Fernández contó en Socios del Espectáculo cuándo fue el comienzo de su enfrentamiento con la China Suárez, razón por la cual hoy está todo mal entre ellas.

“Yo conté el embarazo de Magnolia de la China Suárez”, reveló la panelista de eltrece y Adrián Pallares le preguntó: “¿Lo dijiste al aire?”.

“Sí, lo dije al aire, ahí fue el principio del fin. En ese momento empezó a odiarme”, lanzó Luli sobre la mala onda que la actriz tiene con ella.

Luego de que contara en el programa de eltrece que China Suárez comenzó a odiarla cuando informó su embarazo de Magnolia, Luli Fernández reveló cuándo la bloqueó: “Fue cuando empecé a trabajar acá”, dijo la panelista por Socios del Espectáculo y todos quedaron sorprendidos.