Jorge Rial hizo un extenso descargo en Intrusos tras la muerte de Beatriz Salomón y explicó por qué espero tres días para hablar, luego de las numerosas acusaciones que recibió en las redes sociales. Y Luis Ventura salió a bancarlo.

“En este baile estuvimos solos. No hablé con Jorge de nada. Él dijo lo que tenía que decir. Nosotros no tenemos comunicación y sin tener comunicación coincidimos en el testimonio. No solo avalo todo lo que dice sino que también te lo voy a enriquecer. Primero quiero decir algo: ni Jorge ni nadie destruyó la carrera de Beatriz", arrancó el periodista, en charla con Clarín.

"El marido (por el médico Alberto Ferriols) generó todo este quilombo. Tenían dos hijas en común y la dejó en la miseria. En todo caso, la culpabilidad que tengo yo es de haber sido un pelotudo. Porque es así. Fui un pelotudo porque ¿qué me tenía que estar metiendo en el quilombo de estos tipos que grabaron la cámara oculta?", añadió el periodista.

"Los verdaderos responsables son los que le pagaron la indemnización a Ferriols, que son los que hicieron la cámara oculta. Y garparon porque saben lo que hicieron. Nosotros, con Rial le hicimos un favor a Beatriz: porque ella nos pidió venir al programa para contar una historia que no era nuestra", continuó Ventura.

“Me están rompiendo las pelotas con que tuvimos la culpa, como si Rial y yo fuéramos los peores del mundo. A Ferriols no lo vi nunca hablando de este tema. Los que produjeron la cámara oculta, que son las estrellas de la ética, están escondidos debajo de la cama. Son unos cobardes", apuntó durísimo.

"Fui responsable de que Beatriz haya ido a ese programa. Salomón tenía mucha amistad conmigo. Yo le había resuelto un montón de temas privados. Te voy a contar uno de tantos secretos que tengo: en 1997, ella pierde un juicio con Jacobo Winograd. Voy a la casa de Beatriz, yo trabajaba en la revista Flash y me abre una anciana la puerta, encorvada, vencida, me hace pasar esta señora. Hasta que no entro a su casa no me había dado cuenta que era ella: no estaba producida, maquillada, de entrecasa, abatida", relató el periodista.

Luego, Ventura contó cómo se gestó la presencia de Salomón y Ferriols en Intrusos en la noche, luego de la emisión de la cámara oculta de Punto.Doc. “El día anterior Beatriz me empieza a llamar por el quilombo y yo no tenía nada que ver, porque no me podía meter en la producción de lo que estaba a cargo de Cuatro Cabezas. Beatriz quería que yo le averiguara de qué se trataba y yo no tenía ni idea de lo que iban a hacer”, aseguró.

"'Yo quiero ir esta noche a Intrusos', me dice Beatriz ese mismo día. Ella estaba casi segura de que era un tema de habilitación del consultorio. Ferriols tenía un consultorio donde recibía las consultas y a sus pacientes. Ella creía que la cámara oculta era porque lo habían enganchado operando en el consultorio. 'Yo quiero ir a mostrar todos los permisos. Lo quieren cagar a Alberto', me decía todo el tiempo. Ella me insistió muchísimo. Me volvió loco te diría. Me hizo como 500 llamados, fue tremendo y lo puedo comprobar", detalló.

Incluso, Ventura reconoció que fu él quien le insistió a Rial para que Salomón estuviera en el ciclo de América. "Jorge lo hizo por mí. Él no quería que demos eso. Intuía que era flor de quilombo y confiaba en mi olfato periodístico, pero en algún punto no se quería hacer cargo de lo que iba a hacer otra productora que laburaba por fuera del canal... Pero yo lo convencí al decirle que Beatriz, que tanto me había insistido, venga con su marido", contó.

"Ni bien terminamos el programa, ella nos agradece a mi y a Jorge y después se va. Tras el incidente ella siguió haciendo notas con Intrusos y también con Paparazzi. Es decir, con nosotros no había pasado nada. La bronca era con su marido, con quien vive un tiempo más en estas terribles condiciones, hasta que termina separada. Es decir, la que provocó todo fue ella... inducido por ella", declaró.

Además, el periodista amplió la información que brindó Rial sobre la fallida reunión que el conductor de Intrusos organizó con las autoridades de América para acercar posiciones. "Jorge hace el movimiento y como América, en esa época, pone fichas para hacer ficción, le proponen a Beatriz 50 mil dólares de resarcimiento, que sería como un dinero simbólico, más la oportunidad de trabajar en alguna tira. Ana Rosenfeld, su abogada en ese entonces, la convence para que ella deponga ese ofrecimiento y haga juicio en contra del canal, en contra de Jorge y en contra mío", aseguró.

"Frente a esa situación, la llamo a Salomón y nos peleamos mal. Me sentí estafado. Ella me metió en el quilombo, y yo lo metí a Rial y al canal. Si me hubiera enterado cuál era el tema, no hubiera participado. No hubiera explotado una situación así. Yo tenía buena relación con ella", completó Ventura.