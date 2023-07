Lucas Benvenuto hizo un vivo a modo de protesta durante los Martín Fierro 2023: "Con los niños no"

Minutos antes de que Jey Mammon concretara su anunciada presencia en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro, Lucas Benvenuto hizo un vivo de Instagram para sus miles de seguidores, tal como había prometido, a modo de protesta.

Mientras se entregaban las primeras estatuillas a lo mejor de la producción televisiva de Argentina, Lucas dio inicio a su vivo vestido de traje y le respondió al humorista, que lo acusó de mentiroso en sus muchas apariciones televisivas de la semana pasada.

Con una cita en la boca como símbolo de protesta, Lucas mostró durante su transmisión tres carteles con frases contundentes sobre el abuso infantil: “Los derechos del niño no deben ser vulnerados”, “Jamás” y “Con los niños no”.

LUCAS BENVENUTO PROTESTÓ CONTRA LA PRESENCIA DE JEY MAMMON EN LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO 2023

Sin embargo, no se quedó en ese gesto Lucas, que fue rompiendo uno a uno los carteles y luego aplaudió como si estuviera en un show; tras lo cual dedicó varios instantes del vivo a estar solo y en silencio, mientras no dejaba de recibir mensajes de apoyo de sus seguidores.

Finalmente, Lucas se levantó de su silla y fue a buscar un champán, se sirvió y rompió nuevamente los papeles, siempre con un gesto de estar pasando por mucha presión con lo que decidió encarar.

Semejante demostración recibió miles de “corazones” por parte de las ocho mil personas que lo vieron, y muchos mensajes de fuerza, de cara a la demanda que deberá afrontar por parte del humorista por “daños y perjuicios”.