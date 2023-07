Lucas Benvenuto arremetió contra Jey Mammon por su decisión de ir a los Martín Fierro: "Abran los ojos"

Mientras Jey Mammon, en un mano a mano con Luis Ventura, volvía a reiterar su decisión de participar en los Premios Martín Fierro 2023, Lucas Benvenuto expresaba toda su disconformidad a través de las redes e incluso replicaba un cuestionador tweet de Nancy Pazos.

El patinador escribió un fuerte mensaje. “No quiero que me des un abrazo, es tarde para eso. Quiero que abras los ojos y que escuches con atención sin que te intenten marearte. Quiero y necesito que los Derechos del Niño en Argentina dejen de ser vulnerados”, señaló.

“¡Los Derechos del Niño no se vulneran jamás, bajo ningún punto, bajo ningún arreglo o conveniencia!”, exclamó. “Sigo firme y dispuesto a recuperar todo aquello que me robaron. Sigo acá, Lu… Me convertí en el adulto que siempre necesitaste. No estás solo, no estamos solos”, afirmó.

LUCAS BENVENUTO HABLÓ DEL MENSAJE DE NANCY PAZOS CONTRA JEY MAMMON

Además, el joven compartió un mensaje que Nancy Pazos subió a Twitter cuestionando la participación del animador en la fiesta.

“Lo que la TV te quiere imponer (vender) por miedo no es lo mismo que piensa la sociedad”, señaló Lucas, quien, además, reprodujo un comunicado de una asociación que lucha contra la violencia sexual.

“El anuncio de Jey Mammon de que asistirá ‘Con la frente en alto’ a la entrega de los Martín Fierro es un agravio a las víctimas infantiles de abuso sexual. El sexo con niños nunca es romance, siempre es violación”, afirmó la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas).

