Lola Latorre reveló que padece una enfermedad poco frecuente: "SIBO positivo"

El comunicado que Lola Latorre hizo en sus redes sociales respecto de sus problemas de salud preocuparon, y sobre todo generaron intriga respecto de la enfermedad.

"Me dio Sibo positivo", contó a través de un video que compartió en sus redes sociales la hija de Yanina y Diego Latorre.

"Acabo de salir y me lo hice porque estoy teniendo muchísimos dolores de panza, me cae mal todo lo que como y la estoy pasando mal. No sé que tengo o qué me cae así. Este estudio detecta un sobre crecimiento bacteriano", explicó.

Entonces, contó cómo fue el análisis al que se sometió: "Te dan para hacerse un buche como si estuvieses en el dentista. Una vez que hacés eso empezás a soplar por tres horas en un tubo que tiene una maquinita, no sin parar, obviamente. Entrás y a la media hora tenés que volver a soplar. Esperás y volvés. Así por tres horas con esos intervalos".

"Tuve que hacer un ayuno de 12 horas y el día previo una dieta donde no podés comer ni lácteos, ni frutas ni verduras, ni legumbres, ni gaseosa, ni alcohol. Nada de nada. El previo es fiaca porque con la dieta no podés comer nada. Solo comí huevo y proteínas, carne y pollo. Definitivamente sabré que tengo", concluyó Lola Latorre.

QUÉ ES EL SIBO QUE PADECE LOLA LATORRE Y CÓMO ES EL TRATAMIENTO

SIBO es una sigla en inglés que en castellano alude a un crecimiento excesivo del número de bacterias en el intestino delgado.

Es decir, un desequilibrio en la microbiota intestinal que se produce cuando bacterias del colon se desplazan al intestino delgado.

Los síntomas son gases, hinchazón, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, intolerancias alimentarias, entre otros.

Una de las posibles causas del SIBO es una disminución del pH ácido del estómago por un consumo continuado de antiácidos.

Para curarse, en general se utiliza un tratamiento prolongado de antibióticos de amplio espectro para combatir las bacterias, y la dieta se basa en eliminar determinados carbohidratos que producen sintomatología.