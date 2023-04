"Lloro debajo de la cama": la desgarradora confesión de Caramelito Carrizo tras separarse

El dolor de Cecilia Caramelito Carrizo por su separación de Damián Giorgiutti tras 25 años persiste, pero que la actriz mitiga a cada vez que se desahoga en entrevistas.

"Estos meses estuve muy guardada, en muchos momentos cuando estoy muy triste y muy mal me quedo sola", expresó Caramelito en Desayuno Americano.

Luego, reveló que sus familiares y amigos le reprochan cuando no les pide contención en los malos momentos: "Estoy llorando debajo de la cama".

"A mí me pasa a veces que no me sale la palabra, porque estoy muy metida para adentro", cerró Caramelito Carrizo.

CARAMELITO CARRIZO BLANQUEÓ SU SOPRESA TRAS LA SEPARACIÓN DE DAMIÁN GIORGIUTTI

"Lo que yo más quería era quedarme con él", insistió Cecilia Caramelito Carrizo sobre el padre de Lorenzo (17) y Benito (13).

"No creía que nos íbamos a separar", continuó.

Al final, Caramelito Carrizo reconoció un cimbronazo fuerte años anteriores con Damián Giorgiutti: "Habíamos tenido una crisis más grande, pero la habíamos recontra superado, y yo sentía que esta vez era para siempre".