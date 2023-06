El llanto de Rodrigo Tapari en vivo al hablar del tema que le compuso a su sobrino de un año: "Le agarró un virus que lo fulminó en 10 días"

Fue uno de los momentos más emotivos el que se vivió en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América, luego de que Rodrigo Tapari se emocionara hasta las lágrimas al revelar el especial momento que lo llevó a componer el tema Muero de frío.

“Mi hermana Paola tenía muchas complicaciones para quedar embarazada y oda la familia estábamos esperando a que suceda. Finalmente, quedé y tenía que inyectarse. Después, nace mi sobrino Federico, y al año y siete meses le agarra un virus que lo fulminó en 10 días”, comenzó diciendo el cantante.

“En esos 10 días, hicimos todo lo que está al alcance de una persona como oraciones, ir a un lugar y a otro porque queríamos que se sane, pero era el momento que eligió Dios. Yo digo que fue el ángel, por eso esta canción habla de un ángel”, agregó.

Luego, dejó en claro lo que significó el niño en su vida: “Mi sobrinito era la única persona le que gustaba lo que yo hacía. Yo digo que el ángel que vino a marcarme el destino, el que me dio el empuje que necesitaba cuando todos me callaban. Cuando falleció, dije ‘yo le voy a hacer una canción a Fede’. Me puse a componer y no me salía nada”.

“Un día me acuesto a dormir y sueño con él. Simplemente vino y me empezó a cantar esta canción. Cuando me desperté, escribí todo lo que recordaba y cuando entré a Ráfaga presento seis temas y esta queda afuera. Al tiempo, me piden que la lleve para grabarla y se grabó como relleno en el disco”, continuó.

Y cerró, con la voz quebrada y muy movilizado: “Recuerdo ir a Europa a hacer un show y que la gente pidiera el tema Muero de frío. Cuando empecé a cantarla, la gente la cantaba conmigo. Y esa canción fue la que me abrió las puertas como compositor y yo digo que fue él el que me dio ese empujón”.

LA REACCIÓN DE RODRIGO TAPARI AL VER AL TALENTO DE UN PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA

Luego de que Pedro Ríos, el participante de Canta Conmigo Ahora que vino Corrientes para cumplir su sueño interprete Tanto amor (el famoso tema de Abel Pintos), Rodrigo Tapari no pudo creer el nivel de talento que se pudo apreciar en el escenario ¡y hasta se quedó con la boca abierta”

"¿Estás loco? ¿Cómo va a cantar así este hombre? ¡Tremendo! ¡Increíble! Yo te digo la verdad, este chico es puro talento de la cabeza hasta los pies”, comenzó diciendo el jurado al concursante que cosechó 97 puntos.

“A mí lo que me pasó es que quedé como hipnotizado y después verifiqué si lo había votado porque, a veces, es tanto lo que te gusta que te colgás de votar; pero sí, creo que apenas se encendió la luz lo voté", agregó.

. Disfrutalo y gracias por compartirlo con nosotros . Te felicito, Dios te bendiga y vamos adelante”, cerró Tapari, sin escatimar en halagos para Pedro, quien rompió en llanto al escucharlo.