El llanto de una participante de MasterChef al escuchar la tremenda crítica que le hizo el jurado: "Me emociona sentir el apoyo de mis compañeros"

Si bien intentó que una simple hamburguesa se convierta en un plato estrella para deleitar los paladares de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Daniela Kompel no alcanzó con las expectativas y el jurado de MasterChef se lo hizo saber.

Después de presentar unas hamburguesas de langostinos con salsa clásica y papas a la provenzal, los chefs fueron al hueso con su opinión. “¿La hamburguesa dónde está? El langostino parece crudo, no me gusta”, comenzó diciendo Martitegui.

“¿Esta es la hamburguesa? No hay nada bien en esta hamburguesa. Ni la guarnición, ni el pan, ni la hamburguesa, nada”, agregó Betular, pese a que Daniela intentara argumentar que tuvo que agregar “papa porque le quedó poco langostino”. Y De Santis cerró, picante: “La hamburguesa es incomible. No es fea, pero no se puede comer, literalmente”.

Tras escucharlos, la concursante se angustió: “Les pido perdón porque no les gustó y voy a intentar más para la próxima”, expresó. Por último, se mostró muy feliz de la reacción que tuvieron sus compañeros: “Cuando tenés una devolución negativa del jurado, es inevitable ponerse mal. Creo que, por ahí, me muestro más dura de lo que en realidad soy. Yo soy re sensible. Me emociona el apoyo de mis compañeros que son todos muy divinos y amorosos. Sentirse acompañada en un momento en el que te dan una devolución negativa, me emociona”.

GERMÁN MARTITEGUI SE NEGÓ A PROBAR EL PLATO DE UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

Si bien fueron varias las críticas que hizo Germán Martitegui en esta nueva edición de MasterChef, en esta oportunidad, el jurado se negó a probar el plato que presentó Delfina Gayoso y la participante no pudo evitar quebrar en llanto.

“Yo no voy a probar tu empanada, Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que no te voy a honrar con mi probada”, fue el argumentó al que recurrió al jurado al ver las dos empanadas fritas de pollo con verduras y salsa bechamel que estaban en la mesa.

Por su parto, Donato de Santis coincidió con su colega: “Es muy poco no solo en cantidad, sino en esmero. Sí hiciste una masa muy buena. Muchos dicen que cocinar es un acto de amor y acá ni siquiera hay eso”.

“Tomá mi acto como una forma de enseñarte algo, es una locura la cantidad de tiempo y esto demuestra falta de ganas, que no te estás pudiendo conectar o que hoy no tuviste lo que hay que tener para estar acá”, agregó Martitegui.

Y Delfina, que estabas con lágrimas en los ojos, tomó los consejos y fue consolada con un abrazo por Wanda Nara: “Es a lo que vine acá, a que me vaya cada vez mejor y a seguir intentándolo. No tuve un buen día”.