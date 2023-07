El llanto de Fran Mariano tras quedar internado de urgencia: "No me puedo parar del dolor"

Luego de conocerse que debió ser internado de urgencia nuevamente tras presentar nuevas complicaciones en su salud, Fran Mariano (quien, al igual que Silvina Luna, también denunció a Aníbal Lotocki por mala praxis) rompió en llanto desde el hospital.

“Estoy padeciendo unos dolores terribles desde ayer. Fui a mi médico esteticista y cuando me vio de pie, me dijo ‘andá a la guardia porque eso no está bien’. Fui a la guardia y me dijeron que no me podía ir y que me tenían que dar antibióticos por vena y analgésicos”, relató el exparticipante de Cuestión de Peso en América Noticias.

“Me supura líquido que no se sabe qué es. Es algo que los médicos no logran descifrar qué es, pero no es ni pus, ni sangre, ni nada de eso. No puedo pararme de los dolores que tengo”, agregó, muy angustiado.

Por otro lado, se conmovió al hablar de Silvina: “Con todos los dolores que tengo y como estoy sufriendo, pido todos los días porque ella esté bien y salga del estado en el que está. Aún yo padeciendo, tengo empatía con ella y hago cadena de oraciones”.

“Es terrible verme así. Yo era una persona sana, había bajado 92 kilos y podía correr que era algo que soñaba. Ahora no puedo caminar dos cuadras porque me muero del dolor todo por culpa de este hombre que es un asesino, un cínico y un perverso”, cerró el entrevistado, muy angustiado.

ANÍBAL LOTOCKI SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS POR LA SALUD DE SILVINA LUNA

En medio de la preocupación que despertó la noticia sobre Silvina Luna, quien se encuentra internada en terapia intensiva y con respirador artificial en el Hospital Italiano, Aníbal Lotocki (quien operó a la modelo en 2011 y quien es señalado como el responsable de sus problemas renales) rompió el silencio.

Invitado a Telenoche, el noticiero que se transmite por eltrece, el cirujano reconoció que sus pacientes “saben que no soy cirujano plástico", se defendió de las críticas por las complicaciones que presentaron sus expacientes, Pamela Sosa (quien, además, también fue su pareja) y Gabriela Trenchi.

Luego, puntualizó sobre Silvina, quien se encuentra en estado crítico: “El procedimiento que le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal. Los granulomas pueden ser causados por cualquier producto que se inyecte en el organismo como el ácido hialurónico, un punto de sutura, una prótesis o un implante de siliconas. También el polimetilmetacrilato”.

“Durante el debate oral, Silvina Luna presentó unos análisis que se había hecho un año antes para corroborar que ella estaba sana al momento de la cirugía. En estos análisis, que creo que se los había hecho en la, raramente aparecieron unas inmunoglobulinas súper elevadas,”, agregó.

Y cerró: “Nosotros, al momento de operarla , no conocíamos esto.”.