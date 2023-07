Leandro Paredes habló por primera vez de Papu Gómez y los rumores de alejamiento de la Selección

En una entrevista con el canal de Youtube de Ezzequiel, Leandro Paredes habló por primera vez sobre los rumores de alejamiento de Alejandro Papu Gómez de la Selección.

“Son rumores que se dijeron en internet, no sé por qué, pero no, no pasó nada. Es algo que salió y no sabemos por qué”, dijo el futbolista al hacer referencia a su compañero.

Así, Paredes dejó en claro cuál es su postura y de la los campeones a los trascendidos: “Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa”.

“Sabemos que cuando las cosas van muy bien de algo tienen que hablar para quizás movilizar ese bienestar”, manifestó Paredes.

Al final, explicó qué postura toma a los dichos: “Tratamos de no escuchar y seguir. Es algo que salió y no sé por qué, como dije recién”.

LA TAROTISTA DE MAÑANÍSIMA CONFIRMÓ LA BRUJERÍA DE PAPU GÓMEZ

Fabiana Aquín confirmó en Mañanísima que Papu Gómez realizó una brujería muy fuerte para poder estar en el Mundial Qatar 2022 a cualquier costo.

“Sí es cierto, fue una brujería muy fuerte. Existe. Hay muchas clases de brujerías y demonios”, dijo la tatorista en el programa de Ciudad Magazine.