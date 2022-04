Laurita y Hernán Drago, sorprendidos: una participante contó que no se corta el pelo hace 19 años

En Bienvenidos a bordo inauguraron la puerta de los “pelazos” y la primera participante en cruzarlo este miércoles fue Joanna, que sorprendió a la conductora con una cabellera que llegaba más allá de sus rodillas.

“Pelazo número 1. Johanna, ¿cuánto hace que no te cortás el pelo?”, preguntó Laurita Fernández, y obtuvo como respuesta que la joven no se cortaba el pelo desde hace 19 años. “¡Ehhhhhh! ¡Buenooo! ¿Cómo se vive con eso?”, se escuchó decir a un alucinado Hernán Drago en off.

“Chicos, 19 años sin cortarse. El último mechon, le llega al tobillo. ¿Y cuánto tardás en bañarte?”, consultó Laurita. “Y, unos cuarenta minutos o media hora, solo en lavar el pelo”, le señaló Joanna.

Más sobre este tema Una participante de Bienvenidos a bordo rompió en llanto por festejar sus 15 en vivo: el consuelo de Laurita Fernández

“Ah, claro. No podés ir a la costa con ella, se te termina el agua caliente. No te rinde el termotanque”, bromeó Laurita, mientras la participante le contaba que cada quince días tiene que comprar un nuevo shampoo y crema de enjuague.

HERNÁN DRAGO Y LAURITA FERNÁNDEZ, ALUCINADOS CON EL PELO DE UNA PARTICIPANTE DE BIENVENIDOS A BORDO

“¿Te han ofrecido comprarte pelo? Hay famosas que matarían por tu pelo”, quiso saber la conductora. “Sí, para hacer extensiones”, contestó ella.

“¿Que es lo más molesto de tener el pelo tan largo?”, quiso saber por último Laurita “Usarlo suelto, cuando me agacho, toca el piso. Y cuando voy subiendo la escalera, a veces me lo piso”, contestó Joanna, mientras le mostraba a todos como su cabello se plegaba sobre el suelo.

“¡Uhhh! ¡Te barre todo el piso!”, esclamó Hernán Drago, todavía sorprendido por la extensión del cabello de Joanna.