Laurita Fernández habló de maternidad en medio de rumores de reconciliación con Nicolás Cabré: "El día que quede embarazada me voy a comer todo"

Laurita Fernández saltó a la fama gracias a su rol de partenaire en Bailando por un Sueño, y usó ese ciclo como un trampolín para una carrera que incluye la conducción de ciclo televisivos y radiales, y la actuación. En El club de las divorciadas, la bailarina escuchó atentamente el relato de madres que debieron dejar de lado su rol en pos de su carrera y se propuso fervientemente darse todos los gustos cuando le toque transitar la dulce espera.

En El club de las divorciadas, Laurita propuso como tema de debate el caso de Noelia Marzol, que debutó en La Academia a meses de ser mamá aduciendo que “es muy duro dejar a tu bebé para ir a trabajar”. “Está bien el mensaje que dio Noelia. El hecho de que cuente cómo vive ella ese proceso estuvo bueno”, dijo Luis Piñeiro tras escuchar el relato de Melina Fleiderman.

“Es súper personal, y además lo que me gustó de Noe es que sexualizó el embarazo. Ella se mostró de la manera que sentía hacerlo. Eso me parece súper”, dijo Laurita Fernández, antes de revelar qué piensa ella cuando transite la dulce espera. “Yo el día en que quede embarazada me voy a comer todo lo que me prohibí toda la vida comer, que no puedo. Así que me van a ver así “, agregó la conductora gesticulando con los brazos.

¿Se le cumplirá el deseo tras su segunda reconciliación con Nico Cabré?