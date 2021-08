L-Gante abrió su corazón y conmovió en La Academia con su dura historia de vida: "No tuve padre"

La visita de L-Gante a ShowMatch marcó el ingreso a la TV masiva del fenómeno del musical que arrasa en las plataformas digitales, y que se escucha entre los más jóvenes. Joven de orígenes humildes, cumplió su promesa de visitar a Marcelo Tinelli tras su gira triunfal por México, y abrió su corazón al hablar de su infancia.

"No tuve padre, pero me llevó a no decepcionar a mi mamá, eso me orientó todo. No tuve a nadie que me esté poniendo los puntos, pero solo me di cuenta de eso", aseguró.

Con los pies sobre la tierra pese a su fama y talento, Elián Ángel Valenzuela (21) se emocionó luego de que Tinelli le deseara éxitos en sus próximos recitales: "De parte de mía y de mi fe lo tomo como que recién empieza. Vamos a perfeccionar todo lo que haya que perfeccionar. Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero nunca dije ‘voy a dejar de hacer esto porque no hay caso’. Siempre le busqué la vuelta, trabajé, renuncié".

Con genuino orgullo, L-Gante abrió su corazón para mimar a Claudia, su madre, presente en la tribuna de ShowMatch: "Mi mamá trabajó toda la vida, y quizá yo estuve todo el día solo en casa, o vagando en la calle… No tuve padre, pero todo me llevó a no decepcionar a mi mamá, eso me orientó todo. No tuve a nadie que me esté poniendo los puntos". Relato que conmovió a todos.

Con incipientes lágrimas en los ojos, la madre de L-Gante le agradeció las sentidas palabras al más célebre de sus cuatro hijos, y Marcelo Tinelli enfatizó su admiración por la historia de superación de la familia.