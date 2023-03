Kate Rodríguez, Mónica Farro y Lissa Vera regresaron a El Hotel de los Famosos 2: "Nos encontramos con tres misiles atómicos"

En medio de la cuenta regresiva para que culmine El Hotel de los Famosos 2 y conocer quién se alzará con el título de campeón, Kate Rodríguez, Mónica Farro y Lissa Vera sorprendieron a sus compañeros al regresar al programa de eltrece.

“Salimos lo que es el hall del hotel y nos encontramos con tres misiles atómicos”, lanzó Damián Ávila, sorprendido por la presencia de las chicas, quienes habían dado que hablar en la primera edición del ciclo.

En cuanto a las invitadas, Mónica contó cuáles son sus expectativas en esta nueva etapa del juego: “Hay gente con caras largas porque no saben a qué venimos, con cara de ‘¿qué hace esta gente acá?’. Me importa la limpieza, tanto en los baños como en los cuartos y que no haya bichos en ningún lado”.

Por su parte, Lissa agregó: “Espero que supere mis expectativas y que haya una mejora. Sé muy bien cómo es el trabajo porque lo he hecho”. Y Kate cerró, filosa: “No tengo muchas expectativas. Vine a conocer a la gente. A mí lo que me importa es la limpieza y no lo estaría viendo, pero bueno”.

¡Van a dar que hablar!

DELFINA GEREZ BOSCO CONFESÓ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 DE DÓNDE NACE SU ENEMISTAD CON FLOR MOYANO

A poco de que Flor Moyano quedara eliminada de El Hotel de los Famosos 2, Delfina Gerez Bosco mantuvo un intenso ida y vuelta con Fernando Carrillo donde le reveló de donde nació su enemistad con su excompañera en el reality de eltrece.

Todo comenzó cuando Carrillo le contó a Delfina cómo fue la última conversación que mantuvo con la influencer: “Flor estaba muy molesta con ustedes. De verdad que ella fue allá y me dijo ‘estoy molestísima’. Estaba molesta con ustedes porque le soltaron la mano y me dijo ‘tienes que empezar la guerra ya’”.

Tras escucharlo, Delfina tomó la palabra: “¿Eso dijo? Jamás fui mejor amiga de Flor, en este concurso, en este formato. A lo que voy es, yo no le solté la mano porque nunca se la agarré ni ella me la agarró a mí. ¿Qué mano estamos hablando de soltar, Fer?”.

“Yo te digo mi versión. Yo soy amiga de una enemiga de ella, entonces ahí viene el quilombito. ¿Entendés, Fer?”, cerró Gerez Bosco, dejando en claro cómo se inició la mala onda con Florencia Moyano.