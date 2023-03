Julieta Poggio aseguró que Juliana y Maxi serán papás y explotaron las redes: qué dijo el cordobés

La propuesta de hacer Radio Gran Hermano fue aprovechada al máximo por Julieta Poggio, quien lanzó un tremendo chimento respecto de Juliana Díaz y Maximiliano Guidici.

"Hay embarazo, chicos", afirmó la semifinalista del reality, muy metida en su rol de columnista de espectáculos, desatando la confusión y conmoción en las redes sociales.

Entonces, Romina Uhrig, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio aplaudieron la dulce espera, y Juli comentó: "Me encanta que de Gran Hermano nazca un hijo"

"Para mí que va a ser una nenita. Ya me lo imagino", cerró Julieta Poggio sobre la versión que echó a correr respecto de Juliana Díaz y Maximiliano Guidici.

QUÉ DIJO MAXI SOBRE EL RUMOR DE EMBARAZO DE JULIANA QUE LANZÓ JULIETA POGGIO EN GRAN HERMANO 2022

Instalado el rumor de embarazo de Juliana Díaz que instaló Julieta Poggio, desde Ciudad hablamos con Maximiliano Guidici.

"¿Cómo va a saber Julieta que Juliana está embarazada? Si no tiene información de afuera", comenzó el cordobés.

Al final, Maxi dejó en claro que lo de Julieta Poggio fue un invento: "No, Gracias a Dios no está embarazada. Por suerte no, sino me escucharían lagrimeando".