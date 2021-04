Julia Mengolini, tras las fuertes críticas por decir que consumió marihuana durante su embarazo: "No fue una recomendación"

En medio del debate que despierta la legalización de la marihuana, Julia Mengolini contó en su ciclo radial, Segurola y Habana (Futurorock), que había consumido cannabis durante el embarazo de Rita, su hija de dos años. Sus declaraciones abrieron una controversia y una de las que la criticó con dureza fue Yanina Latorre. "Hizo apología de la droga; está casi invitando a las embarazadas a que fumen porro", sentenció la “angelita” y ahora la periodista salió al cruce.

“Lo que dije no fue una recomendación. Yo estaba hablando de mi experiencia y esto me parece importante decirlo. No estoy recomendando nada, pero sí hablo de mi experiencia porque es una buena oportunidad para romper con algunos tabúes respecto de la marihuana. Hace tanto tiempo que deberíamos despenalizar y legalizar la marihuana”, se sinceró Julia en Hay que ver.

“Cada vez que se hace un estudio serio sobre la marihuana se descubren beneficios, cosas buenas y por lo general no se descubren contraindicaciones. Hoy que la marihuana sea ilegal es un despropósito”, aseguró. “Para mí es importante aclarar que no fue una recomendación y yo fumé con vaporizador porque lo que sí está científicamente comprobado es que la combustión es lo que le hace mal a tu cuerpo y al feto”, dijo.

"Para mí es importante aclarar que no fue una recomendación y yo fumé con vaporizador porque lo que sí está científicamente comprobado es que la combustión es lo que le hace mal a tu cuerpo y al feto". G-plus

“Los usos medicinales del cannabis están comprobados en niños recién nacidos, lo que no sabemos es que les haga mal. Yo me preocupé, no fui a cualquier sitio de falopa. Fui a leer todos los estudios serios sobre el tema”, argumentó.

"Cuando dicen ‘la polémica’ yo me rio un poco porque en la vida real, no en la tele o en el mundo de Yanina Latorre, la gente fuma porro y las mujeres embarazadas también fumamos porro". G-plus

“No se inventó ninguna medicina para sacarte de ese malestar que tienen algunas embarazadas. Te la tenés que bancar. Si esta sociedad no fuera tan patriarcal ya se hubiera inventado algo para eso, pero no se inventó. ¡Oh, sorpresa! La marihuana que tiene tantos usos medicinales resulta que yo le di dos caladas y me sacó todo el malestar y llegué a la conclusión de que no había una sola prueba de que a Rita, mi hija, eso le hiciera mal. Al contrario, encontré bastantes pruebas de que a mí me iba a hacer bien”, aseguró.

Hacia el final le dedicó unas palabras a Yanina Latorre. “Cuando dicen ‘la polémica’ yo me rio un poco porque en la vida real, no en la tele o en el mundo de Yanina Latorre, la gente fuma porro, cultiva sus plantas en sus balcones y las mujeres embarazadas también fumamos porro”, cerró Julia Mengolini.