Jujuy Jiménez, súper sincera sobre si Del Potro o el Pelado López le fueron infieles: "Si lo han hecho no me enteré"

En su paso por Los Ángeles de la Mañana, Sofía “Jujuy” Jiménez recordó cómo fueron sus relaciones con Guillermo “Pelado” López y Juan Martín Del Potro, sus dos novios más famosos. Frente a Ángel de Brito y su panel, la modelo contó por qué en ambos casos quiso casarse con sus parejas y explicó también que nunca supo si le han sido infieles, pese a los intensos rumores.

En diálogo con las angelitas, Jujuy explicó que habló con López y luego con Del Potro sobre el matrimonio, aunque, sin resultados positivos. “Yo soy re Susanita. ¡Me encantaría casarme! Re creo en el amor y me encanta la idea de casarme vestida de blanco, pero nunca llegaron las propuestas”, dijo la participante de La Academia. “Me quería casar con el Pelado, estaba re loca, re enamorada. En un momento creí que podíamos superar nuestras diferencias y dije ‘Si tiene que ser, va a ser’. Nos habíamos ido a Aruba porque yo tenía que hacer unas fotos de novia vestida de blanco, pero él nada”, reveló la joven.

“¿Y alguna vez te fue infiel Del Potro?”, le preguntó Mariana Brey, interesada en los pormenores de ese romance que concluyó sin muchas explicaciones por parte de Jujuy Jiménez y el tenista. “Nunca me enteré de ninguno de los dos. Si lo han hecho, lo han hecho muy bien porque no me enteré”, recordó la modelo.