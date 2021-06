José María Listorti se emocionó en su despedida de Hay que ver: "No quiero llorar"

“Antes de despedirnos, mis compañeros ya lo saben, hoy es el último día que hago el programa con ustedes. Ay, no quiero llorar… Qué pelotudo”, arrancó diciendo José María Listorti, unos minutos antes de la emisión del jueves de Hay que ver. El conductor se pondrá al frente de un nuevo ciclo en El Nueve y con esas palabras comenzó a decir adiós al ciclo que conduce desde hace 3 años con Denise Dumas.

“No quería emocionarme porque, yo decía, si estamos todo el tiempo viéndonos. Yo me despedí de Denise catorce veces”, contó, con humor en alusión a las oportunidades que trabajó con la animadora y con un “¡sacame la música te lo pido!” intentaba romper con el clima del momento.

“No nos vamos a despedir porque vamos a trabajar de nuevo. Me tengo que poner de lleno con un nuevo proyecto del canal con el que estoy muy contento, muy ilusionado y le agradezco al canal. Aprendí muchos de ustedes, me llevo grandes recuerdos y me hubiera gustado que nos juntemos más a comer, a divertirnos, pero la pandemia hizo que no se pudiera”, aseguró el conductor, tomando de la mano de Denise.

"Estoy muy contento de haber hecho este ciclo. Los programas comienzan y también terminan. Algunos duran 50 años como el de Mirtha y otros, una semana". G-plus

“Estoy muy contento de haber hecho este ciclo. Los programas comienzan y también terminan. Algunos duran 50 años como el de Mirtha y otros, una semana. Este es el tercer año de este y el viernes va a ser el último programa, pero yo me despido hoy”, expresó el conductor, quien se pondrá al frente de una nueva versión de Clink, caja, el programa de entretenimientos que hizo Berugo Carámbula a mediados de los noventa y en que se desarrollaba dentro de un supermercado. En Estados Unidos una versión similar llamada Supermarket Sweep, conducido por la comediante Leslie Jones, acaba de renovar para su segunda temporada.

“Denise mañana sigue, todo sigue la semana que viene y a lo mejor sigue unas semanitas más”, comentó, dejando la puerta abierta sobre el futuro del programa, pero fue Denise quien la cerró. “No, dejá que así estamos bien”, dijo, risueña para terminar saludando como siempre junto a Jose María Listorti y fundirse en un abrazo. ¡Nuevos horizontes!