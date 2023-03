La Joaqui se separó de Sandro Moral: "No la venía pasando nada bien"

se confirmó: La Joaqui y Sandro Moral pusieron fin a su noviazgo. "La estaba pasando como el culo". Hacía rato que se rumoreaba que la pareja estaba en crisis . Y ahora La propia cantante lo anunció:

La confirmación fue dada por Pepe Ochoa desde la cuenta de LAM. Según el periodista, la cantante y el skater venían teniendo muchas discusiones.

"La cantante nos confirmó esta ruptura y que está feliz y que no la venía pasando nada bien con su ahora ex pareja", dijo Ochoa. Y agregó: "La estaba pasando como el culo y que él siempre le discutía antes de los shows y ella no quería seguir con este vínculo en estos términos".