Jey Mammon se enfrentó a los gritos con Laura Ubfal en vivo: "Que nunca te pase"

La entrevista a Jey Mammon que Flor de la Ve hizo mano a mano en Intrusos dio paso a las intervenciones del panel, y Laura Ubfal se cruzó al límite con el invitado en vivo por su decisión de llevar a juicio a Lucas Benvenutto.

"Ojalá Laura nunca te pase que venga alguien y te diga que lo violaste hace 15 años. Porque yo también creía que nunca me iba a pasar", se sobresaltó Jey ante el cuestionamiento por su falta de contundente reacción ante la primera acusación de abuso sexual.

Furioso, retomó: "Ojalá nunca te pase que un día venga y diga 'hace 20 años Laura Ubfal me violó, me drogó, me no sé qué".

"¿Porque sabés que pasa? Chau Laura Ubfal. Se terminó Laura Ubfal para siempre. Eso te va a pasar", concluyó Jey Mammon en referencia a la cancelación de la que se siente víctima.

EL OTRO TREMENDO CRUCE DE JEY MAMMON CON LAURA UBFAL

Los cortocircuitos entre Jey Mammon y Laura Ubfal incomodando a todos, y había habido uno previo.

"¡¿Qué me importa lo que te pase, Laura?! Si te cuesta o no creerme. Que me compares con Juan Darthés me parece una falta de respeto", explotó Juan Martín Rago.

Ahí, Ubfal replicó al hueso: "Perdón, Jey. Estás un poquito soberbio. Frená ahí. Yo estoy hablando de una estrategia judicial".

"Estás muy soberbio y altanero. No creo que te sirva la actitud que estás teniendo", completó Laura.

Al final, Jey Mammon chicaneó a Laura Ubfal por su vehemencia: "Estoy hablando bajo yo, eh. Te escucho bien".