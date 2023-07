El hermano de Silvina Luna habló a corazón abierto sobre la internación de la modelo: "Va todo muy lento"

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, habló a corazón abierto sobre la internación de la modelo, quien ingresó hace un mes al Hospital Italiano.

"Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando. Ya fue extubada", expresó, esperanzado, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, a días de que pidieran dadores de sangre para que Silvina pudiera seguir adelante con su tratamiento.

"Todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron, todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere, la vida de Silvina cambió y ya no va a hacer lo mismo, ya hace años de esto... No es vida". G-plus

Además, aclaró que le cuentan muy poco sobre lo que se habla de su estado de salud en los medios: "Se está alimentando poco, pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron", reveló.

"Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere, su vida cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto... No es vida", cerró Ezequiel, angustiado.

ASEGURAN QUE SILVINA LUNA ESTÁ CONTENTA POR SUS MEJORÍAS EN SU SALUD

Guido Zaffora reveló también que Silvina Luna, además de estar al tanto de todo lo que pasó durante su internación, está contenta por sus mejorías.

“Solamente está débil por tantos días en terapia intensiva, sigue en terapia intensiva pero me dicen que la evolución es notable y anda muy bien”, dijo el periodista.