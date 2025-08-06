Este miércoles se supo que Delfina Chaves, la actriz de la serie Máxima y Argentina Tierra de Amor y Venganza terminó su romance con Martijn Lakemeier, con quien filmó la serie basada en la vida de la reina consorte de Países Bajos.

En LAM, Pepe Ochoa confirmó la primicia luego de que Ángel de Brito decidiera revelar esta ruptura “para que nadie se la robe” en el transcurso de la noche, y de esta manera se terminó la relación que comenzó durante la filmación de la primera temporada de esta producción, en 2024.

Delfina Chaves y Martijn Lakemeier (Foto: captura LAM)

“Se separaron por cuestión de tiempos y de proyectos diferentes”, adelantó Ochoa. “Tuvieron mucho tiempo juntos. Se conocieron grabando una serie. Hace tres meses están separados. Ella vivía afuera. Vino para acá. Se va a instalar en Argentina”, agregó el panelista.

SE SEPARARON DELFINA CHAVEZ Y MARTJIN LAKEMEIER DESPUÉS DE UN AÑO DE AMOR

“Se separó de Guillermo. La distancia mató el amor”, dijo Ochoa, que adelantó que tiene “una nota que confirma la separación”, aunque no con la protagonista del romance fallido sino con un tercero, que probablemente divulgue en su streaming de Bondi.

Los rumores de romance entre los actores comenzaron cuando ambos estaban en plena filmación de la primera temporada de la serie Máxima. La hermana de Paula Chavez blanqueó la relación en septiembre de 2024 cuando le dedicó un afectuoso saludo de cumpleaños a Martjin.

“Feliz cumpleaños al chico que lava la ropa con su pasaporte adentro”, escribió ella en esa ocasión, recordándole a su entonces novio su accidentado paso por Argentina, donde ella vlvió a trabajar. Sin embargo, tras la segunda temporada, tanto la serie como el romance terminaron.

