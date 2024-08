El 15 de agosto, el primer capítulo de la serie Máxima salió a la luz y su protagonista, Delfina Chaves, contó cuál fue la reacción de su mamá, Alejandra Schulz, al ver su escena de sexo.

Invitada al programa radial de Andy Kusnetzoff, la talentosa actriz reveló el mensaje que le envió su madre. Antes, le mandó un actuoso y pícaro saludo. “Un beso para mamá que me está escuchando. Te amo”, dijo Delfina en Urbana play, lista para detallar cómo impactó en Claudia verla teniendo sexo en la serie.

QUÉ LE DIJO CLAUDIA A SU HIJA DELFINA CHAVES AL VER SU PRIMERA ESCENA DE SEXO EN MÁXIMA

“Mi mamá vio el primer capítulo y me mandó un mensaje, en el que me dijo ‘ya vi tu escena de sexo. Así que ya puedo ver más allá de mis ojos’. No sé qué significa, ma, pero te amo”, contó Chaves, con humor, entendiendo el impacto que pudo sentir su progenitora al verla intimando en la ficción.

Luego de que Andy contara que tuvo más escenas pasionales en Felices los 6, Delfina agregó: “Tuve escena de sexo en el primer episodio, pero al lado de Felices los 6, vos dijiste ‘le tocó una tranqui’”.

