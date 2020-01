Guido Sardelli, miembro de Airbag, habló por primera vez de su romance con Julieta Prandi: "Estamos bien"

Una nueva oportunidad en el amor recibió Julieta Prandi (38), tras la escandalosa separación de su exmarido Claudio Contardi, de la mano de Guido Sardelli (31), músico de la banda de rock Airbag. La conductora siempre se mostró cauta a la hora de hablar de la incipiente relación y ahora fue el guitarrista quien confirmó el romance.

"A mí me resulta muy extraño que me pregunten esto, porque yo no estoy acostumbrado a hablar de estas cosas", aseguró Guido, en una conferencia de prensa que dio junto a su banda y que puso al aire Intrusos, al ser consultado sobre su relación con la actriz de la obra Atrapados en el museo.

"Tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa". G-plus

"No sé, lo tomé como una decisión en privado. Vamos a decir eso, porque si no tengo que dar explicaciones", aseveró. "Tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa", agregó el músico.

Más sobre este tema Julieta Prandi, sobre la diferencia de edad con Guido Sardelli, su nuevo novio: "Es un prejuicio machista"

La palabra de Guido Sardelli, el novio de Julieta Prandi, confirmando su romance.