"Gente mal educada": Susana Roccasalvo no entrevistó a Laurita Fernández y se sacó

La promesa de entrevistar a Laurita Fernández y José María Listorti había ilusionado a Susana Roccasalvo, pero con el correr de los minutos los protagonistas de Matilda, el musical, no aparecieron y al final la conductora de Implacables estalló de furia en vivo contra la producción teatral.

"Se terminó la obra Matilda en este programa. Gente mal educada, poco solidaria con el único programa en la televisión que apoya el teatro", bramó la conductora de Implacables haciéndole honor al nombre de su programa.

Indignada, Roccasalvo protestó por el plantazo en el Gran Rex: "La falta de respeto de la gente es hacia ustedes, los televidentes".

"Vendieron 30.000 entradas, pero tienen que vender muchas más, muchachos. Y se viene el verano, parece ser. Organísense. Hagan las cosas como la tienen que hacer y no le falten el respeto a los otros trabajadores", continuó.

"Porque el teatro vive de nosotros, de la difusión que hacemos. Se terminó. Que Dios los ayude a todos", cerró Susana Roccasalvo con bronca por no haber podido entrevistar a Laurita Fernández y José María Listorti, la pareja protagónica de Matilda, el musical.

SUSANA ROCCASALVO JUSTIFICÓ SU BRONCA CON LA PRODUCCIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ

En un principio, Susana Roccasalvo había contado por qué Laurita Fernández y José María Listorti nunca aparecieron para hablar de Matilda en Implacables.

"Hace aproximadamente ocho días yo hablé con el director general, Ariel del Mastro para hacer una nota antes del debut del 1 de junio. Le dije 'el sábado prestame 15 minutos a Laurita y a Listorti', y me dijo que sí. Me los podía liberar en un contexto de ensayo", comenzó.

"La fueron dilatando, dilatando… se presentó el director, Ariel del Mastro, en el hall donde está nuestra cronista y no le permití que saliera porque en televisión la que sé soy yo, no ellos. Más excusas el público no quiere saber", siguió.

En ese punto, Roccasalvo se refirió a quien fuera su pareja durante un año: "El directo qué va a hacer. A cubrir a la producción".

Así, Roccasalvo concluyó llena de ira: "Esta falta de respeto sucede porque no están en Argentina los Rotemberg, Carlos y Tomás. Porque las otras empresitas que producen, que saben poner la plata y nada más, ni siquiera se acercaron a la cronista a decirle que tenían un problema. ¡Están ensayando hace dos meses! Los chicos ya hicieron funciones".